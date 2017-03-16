男子路邊腹瀉 遭大馬野象攻擊
大馬發生野生大象傷人意外，一對男女疑吃下不乾淨食物腹瀉，其中，男子由於腹痛難忍欲在路旁方便，卻冷不防遭野生大象攻擊，他們驚嚇之餘，忍痛負傷駕車逃逸，撿回一命。
馬來西亞「中國報」報導，這兩人是生意上的夥伴，赴吉蘭丹和丁加奴出差後，共同駕車返回檳城機場，要飛返印尼。
不過，這兩人疑似在吉蘭丹一帶吃到不乾淨食物鬧腹瀉，開車路途中仍難忍腹痛，只好先將車停在路旁，其中，男子步行到離馬路20公尺遠的草叢，解決惱人腹瀉問題。
不料，野生大象突然竄出，這名男子被大象的長鼻子推倒，兩人在混亂中均被大象踩中背部。
報導說，這頭大象傷人後隨即跑進森林，這對男女驚嚇之餘，忍痛負傷駕車逃逸，撿回一命。不過，幸運的是，他們雖遭大象踩中背部，肋骨皆斷，但沒有生命危險，目前住院觀察。1060316
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。