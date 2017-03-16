男子路邊腹瀉 遭大馬野象攻擊

大馬發生野生大象傷人意外，一對男女疑吃下不乾淨食物腹瀉，其中，男子由於腹痛難忍欲在路旁方便，卻冷不防遭野生大象攻擊，他們驚嚇之餘，忍痛負傷駕車逃逸，撿回一命。

馬來西亞「中國報」報導，這兩人是生意上的夥伴，赴吉蘭丹和丁加奴出差後，共同駕車返回檳城機場，要飛返印尼。

不過，這兩人疑似在吉蘭丹一帶吃到不乾淨食物鬧腹瀉，開車路途中仍難忍腹痛，只好先將車停在路旁，其中，男子步行到離馬路20公尺遠的草叢，解決惱人腹瀉問題。

不料，野生大象突然竄出，這名男子被大象的長鼻子推倒，兩人在混亂中均被大象踩中背部。

報導說，這頭大象傷人後隨即跑進森林，這對男女驚嚇之餘，忍痛負傷駕車逃逸，撿回一命。不過，幸運的是，他們雖遭大象踩中背部，肋骨皆斷，但沒有生命危險，目前住院觀察。1060316

(中央社)