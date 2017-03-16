提勒森亞洲行只帶1人 國務院記者群怒

美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）出訪亞洲並無獲准採訪的記者隨行，打破50年來的傳統，激怒主跑國務院新聞的國內外記者。國務院今天表示，當局正在測試新媒體採訪規則。

法新社報導，這位前埃克森美孚公司（Exxon Mobil）執行長2月2日上任以來，行事作風相當低調，僅公開談話3次。

他不但從未召開任何記者會，就連在提供媒體拍攝他與外賓合照的場合，提勒森也從未回答記者的高聲提問。

他昨天啟程出訪亞洲，只有保守派媒體「獨立新聞評論」（Independent Journal Review）的1名記者獲准隨行，激怒了主跑國務院新聞的國內外記者。

獲官方認可主跑國務院新聞的主要美國與國際媒體名單上並沒有這名記者。國務院主掌美國外交事務。

上述名單上的大約15名記者通常搭國務卿專機隨行採訪，所隸屬的新聞媒體則會支付機票。

在被問到提勒森何以在15至19日的日本、南韓與中國大陸之行打破傳統時，國務院發言人唐納（Mark Toner）表示：「這是個契機，或許也是個機會，在新政府執政初期，這麼說吧，就能夠針對怎麼報導，或是如何處理國務卿的報導，去思考跳脫框架的方式。」

前總統歐巴馬任內就任職國務院的唐納說：「我們決定安排1名本身不跟國務卿行程、所服務的媒體也通常不跟行程的記者，來作為我們致力擴大美國媒體代表性措施的一環。」（譯者：中央社周莉芳）1060316

(中央社)