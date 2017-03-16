遭南檢解送勒戒 通緝男持眼鏡架自殘
(中央社記者張榮祥台南16日電）1名因毒品通緝被送觀察勒戒的陳姓男子，今天凌晨 2 時在台南地檢署拘留室以眼鏡架自刺左胸，法警趕緊將他送醫，醫師檢查後認定無礙，檢方再將他解送到台南看守所。
南檢指出，台南市警局第四分局今天凌晨將 50 歲陳男解送歸案，南檢訊後將陳男暫時關在拘留室，準備送往台南看守所勒戒，當時拘留室還有幾名人犯。
當檢方開始執行解送勒戒時，戴著眼鏡的陳男，突然拿下眼鏡，把眼鏡架末端的塑膠套拔開，再刺入自己左胸，立刻流血；法警見狀，怕傷到胸部臟器及血管，隨即把陳男送往成大醫院急救。
到院後，陳男自己把插入左胸的眼鏡架抽出，醫師檢查無礙，在傷口處塗藥處理後，再由檢方將陳男送到台南看守所。南檢說，因陳男有自殘傾向，已請看守所加強注意。1060316
(中央社)
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