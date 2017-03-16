個人申請一階篩選 考生通過校系數新高

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大學甄選委員會今天公布個人申請一階篩選結果，今年通過篩選率，首次突破8成，考生平均通過校系數首次突破3個，都創歷年最高。

106學年度大學「個人申請」入學第一階段篩選結果在大學甄選入學委員會網站（https://www.caac.ccu.edu.tw/）公告，並同時開放報名考生上網查詢篩選結果，考生如果對第一階段篩選結果有疑義，可依規定於20日下午5時前，以網路申請方式向甄選委員會申請複查。

甄選委員會表示，今年個人申請共提供5萬5954個名額，報名人數為7萬5414人，報名人數為近6年最低，考生共報名39萬8387個校系，平均每名考生申請5.28個校系。

據甄選會資料顯示，第一階段通過篩選人數為6萬956人，比去年減少1842人，但招生名額增加、報名人數減少，通過篩選比率為80.83％，首次突破8成，也是歷年最高，考生平均通過3.04個校系，首次突破3個，也創歷年新高。

甄選委員會推估，今年招生名額增加，但報名人數減少，考生一樣可填6個志願，通過篩選比率和校系數都增加，也可能今年考生較務實保守，希望參加二階段甄試，較少填夢幻校系，而選較有機會通過篩選門檻校系。

由於第二階段甄試審查資料已全面推行「書面審查電子化作業」，甄選委員會提醒，通過第一階段篩選考生，須於校系規定繳交截止日前，將審查資料以網路上傳方式，上傳到甄選委員會，明天上午8時開放「第二階段審查資料上傳系統」，為避免網路塞車，請考生儘早上傳。

甄選委員會說，第一階段篩選結果不另行寄發書面通知，考生如果通過任一校系篩選，甄選委員會將於4月13日寄發網路登記就讀志願序通行碼，通行碼是各大學第二階段指定項目甄試錄取後，上網登記志願序時須輸入證號，需妥善保管。1060316

(中央社)