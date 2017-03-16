WBC Live》歐多爾陽春炮 委內瑞拉2分領先美國
美國與委內瑞拉16日在F組複賽首次亮相，委內瑞拉3局上以短打造成美國先發左投史麥利（Drew Smyly）暴傳失誤，藉高飛犧牲打先馳得點，7局上再靠歐多爾的右外野陽春炮（Rougned Odor），以2比0領先美國隊。
美國此役推出水手隊左投史麥利，委內瑞拉則啟用史麥利的水手戰友、賽揚獎強投「國王」F.賀南德茲先發（Felix Hernandez）。
委內瑞拉此役一開始就祭出「點」功，開路先鋒、太空人「打擊王」艾爾圖維（Jose Altuve）首打席就點出一壘方向內野安打，雖然後來遭雙殺沒能得分，不過3局上首名打者岡札勒斯（Carlos Gonzalez）安打上壘，奇瑞諾斯（Robinson Chirinos）的觸擊造成史麥利暴傳失誤，一舉攻占二、三壘，再靠英西亞特（Ender Inciarte）的高飛犧牲打得分。
美國直到3局下才突破封鎖，以連續3安在1出局後攻占滿壘。不過賀南德茲穩住陣腳，硬是讓金鶯強打亞當瓊斯（Adam Jones）擊出二壘方向雙殺打，結束該局。
賀南德茲在3局下滿壘危機全身而退，最後以61球完成5局先發，只被擊出3局下那3支安打，沒有保送並投出3次三振，以無失分好投成為勝投候選人。
史麥利替美國先發4.2局，飆出8K並只被擊出3安、失掉1分，表現也非常出色。不過第3任投手羅伯森（David Robertson）一記92哩的切球被歐多爾掃出右外野牆外，被委內瑞拉將領先擴大至2分。
(中時電子報)
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