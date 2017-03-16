呂秀蓮前隨扈王鴻儒涉共諜 國防部回應

國防部發言人陳中言。(呂昭隆攝)

又發生一起共諜案。曾任前副總統呂秀蓮隨扈的前國安局特勤中心警安組少校王鴻儒，退伍後被中國吸收為共諜，王鴻儒已聲押獲准。對此，國防部發言人陳中吉今天在立法院表示，據他們了解涉案的都是退役人員，到目前為止調查局偵辦過程中，沒有現役人員。

陳中吉說，針對這些案例，會告訴現役官兵和即將屆退官士兵同仁，中共滲透無所不用其極，國防部會做好相關防護措施。

(中時)