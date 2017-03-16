昔日隨扈涉共諜案 呂秀蓮：今早看報紙才知道

前國安局特勤中心警安組少校王鴻儒，退伍後到對岸經商，疑被對岸吸收為共諜，由於王曾於2000年，擔任前副總統呂秀蓮的隨扈，今早，呂秀蓮到台南演講，面對媒體詢問，表示「我也是看報紙才知道」。

呂秀蓮指出，今早看到報紙才知道涉入共諜案的王鴻儒，2000年時由國安局派為當她的隨扈，待自己身邊一陣子，但與他並不熟，今天早上看到報紙才知道這件事。她說，自己目前也未擔任要職，亦無什麼國家機密可言。針對目前討論熱烈的保防法修法，她也認為，攸關國家安全，贊成也支持該修法。

(中時)