學生吃黑心乳瑪琳 蔣萬安批衛福部公然說謊
遠東油脂黑心過期乳瑪琳竄全台，教育部昨天傍晚清查發現，全國共有47所學校曾使用到逾期乳瑪琳。對於黑心食品已被學生吃下肚，衛福部長陳時中今出席立法院社福衛環委員會，會前受訪表示，「這是通路管理問題，會再努力改進。」但立委痛批，昨天食藥署才說沒有掌握，下午教育部立刻查出學生以吃下肚，「食藥署是在國會殿堂公然說謊！」
對於衛福部昨上午未掌握學生營養午餐有吃到問題乳瑪琳一事，是否有資訊落差，陳時中回說，「資料在教育部」。對於學生已吃下肚該怎麼辦，陳時中說「問題乳瑪琳的含量幾乎是很低，整個系統將來需要再檢討，這是通路管理問題，會再努力改進。
遠東油脂爆出使用逾期原料，重製後包裝成「乳瑪琳」等產品，總計有906公噸，昨晚教育部清查全國有47所學校曾使用問題乳瑪琳，目前均已停用。但昨天上午，立委蔣萬安質詢時問衛福部，學校營養午餐是否有使用問題乳瑪琳，副署長林金富卻回應，稽查同仁到校園稽查，沒有發現有使用到應下架的產品。
「這是公然在國會殿堂說謊嗎？」蔣萬安痛批，陳時中才剛上任，食藥署從偽藥事件到過期的乳瑪琳，從上到下所有食品查驗完全崩盤，「這不是螺絲鬆掉，是掉滿地。」甚至把校園營養午餐的問題，全推給教育部，衛福部食藥署「狀況外」，甚至公然說謊，如何讓家長安心？
陳時中表示，並沒有說謊，因營養午餐資料在教育部，且衛福部同人已經很努力做下架通知。不過他也說，確實有檢討的空間來改進。
(中時)
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