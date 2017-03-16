司改國是會議 今探討假釋等獄政議題

司改國是會議第五組第二次會議今早在廉政署召開，會議將討論「收容人處遇」、「假釋透明化」、「獄政人力與設備強化與擴充」、「監所醫療現況與改進建議」、「刑事執行程序之司法救濟管道檢討」，並請法務部、司法院及衛福部報告。法務部表示，為解決超額收容問題，將加強實行檢察及司法系統「前門政策」之轉向處遇，及「後門政策」之假釋制度進行相關因應。

針對假釋透明化一事，司改委員、監獄管理員林文蔚認為假釋駁回理由過於空泛，建議假釋審查應以面談取代書面審查。

法務部指出，矯正署在2014年7月30日召開研商「建構假釋審核相對參考原則」會議，廣納專家學者及實務工作者意見，並在隔年4月28日召開研商「假釋審核參考原則」會議，建構以「犯行情節」、「犯後表現」（含在監行狀）及「再犯風險」（含前科紀錄）等審酌面向，供作各監獄假釋審查委員會委員審核參考。

法務部認為，應建立「本土化再犯預測模型」，將邀請相關專業背景及研究經驗學者專家共同研究，以實證研究所獲得影響假釋出獄人再犯相關因子為基礎，結合法務部假釋審核參考原則中「犯行情節」、「犯後表現」與「再犯風險」等三個面向，將模型分析結果導入假釋審核過程。

至於假釋審查機制明確化，法務部認為，由於受刑人提報假釋過程中，各項程序如假釋審查委員會決議、法務部准駁決定，均影響權益甚鉅，但逐案審查時間有限，審查人員難以在短時間內全面性的消化資料，如有客觀有效的「再犯預測工具」做為裁量基準，將有助於提升假釋審查品質。

另人犯超收問題，法務部報告指出，除透過機動性調整移監，有效運用各矯正機關舍房空間外，另研提「紓解監所超收擁擠策略-改善監所十年計畫規劃報告」，以擴、增、改或遷建機關等方式，增加整體收容空間，以紓解超收情形。

(中時)