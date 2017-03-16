川普首次預算狂增1. 6兆軍費 大砍1／3環保

美國總統川普。(圖/美聯社)

川普上任後，首次預算案即將出爐，他大砍國外援助和環保預算，幾乎砍到見骨。為了實現競選前打擊IS的承諾，狂增國防軍事費用。川普不惜挖東牆補西牆，砍了將近1/3環保預算，以大幅提高軍費。

消息來源告訴《路透社》(Reuters)，川普2018財政預算將大砍28%國務院費用，狂增10%國防費用，相當於540億美元(約新台幣1.6兆)，另外，國土安全資金也提高6%。

為了能夠落實支出這些陡增的費用，川普另一方面也大幅減少其他項目，像是公共廣播、藝術科學資金、暖氣補助，這些共和黨議員以前就希望降低的項目，礙於國會沒有通過，並沒有真的降低。

川普的首份預算藍圖可以看出他在政府支出的優先考量，預計大砍環保局將近1/3資金，但是這些預算案最終都還要交由國會決定如何分配。

川普所屬的共和黨目前掌握參、眾兩院多數議席，但是這份預算案還是有可能被擋下，因為部分溫和派共和黨員已經表現出對於大幅刪減預算的項目，感到不安。

另外，這份預算案還包括川普相當重視的美墨圍牆費用，2017年編入15億美元(約新台幣459億元)預算，2018年編列26億美元(約新台幣796億元)。

(中時電子報)