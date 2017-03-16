矢口真理遭捉姦在床 違約金還不完求分期
早安少女組前成員矢口真理2013年時背著老公中村昌也，和男模梅田賢三在屋裡偷情，沒想到卻被提早返家的老公逮個正著。矢口真理因此形象大傷，工作、婚姻全葬送，儘管她現在已經付出，但因為停工造成的違約金，至今卻還沒還完。
矢口真理因為搞不倫被抓姦在床，導致她聲望大跌，當時工作更是幾乎全面停擺，她的負面形象還讓許多廠商喊停，不僅賠了婚姻，就連事業也岌岌可危。儘管目前她已經回歸螢光幕前，可近日她上節目談近況，就自爆當時停工的違約金還沒還完，矢口真理目前只能用分期還款的方式，拜託廠商給她時間還錢。
(中時電子報)
關鍵字：矢口真理
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