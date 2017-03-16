無人機玩家注意 未來將實名制註冊

交通部預告「民用航空法部分條文修正草案」，將納管無人機。民航局說，未來將訂相關管理辦法，250公克以上無人機必須實名制註冊。

民航局說，目前雖有無人機作業申請規範，也有罰則，主要是消防、海防及學術研究單位提出申請，但一般玩家愈來愈多，安全考量，必須更有效管理，避免無人機隨意亂飛。

根據預告的「民用航空法部分條文修正草案」，重量在250公克以上的無人機，必須註冊，25公斤以上的無人機，還須經過檢驗，取得操作證。

民航局說，未來民航法修法通過，配套訂定無人機管理辦法，250公克以上納管的無人機，註冊將採實名制，玩家必須以真實姓名及聯絡方式，向民航局註冊所擁有的無人機，25公斤以上的無人機，玩家還得通過學科及術科考試才能取得操作證。

未來若未註冊的無人機遭舉或取締，可罰新台幣3萬元到15萬元，25公斤以上無人機若未取得操作證，遭檢舉或取締，可罰6萬元到30萬元。

民航法修正草案也訂出無人機飛行高度不得逾400呎，除民航局公告的機場四週禁航區、限航區外，地方政府應各自公告無人機禁止或限制活動的區域，包括：人口聚集區、公園、風景區、鐵道、港口、電廠（塔）、水庫、監獄、國防軍事設施。

民航局說，未來會整合全台限制無人機活動的區域，並製成圖檔APP，免費提供玩家下載，讓玩家清楚在什麼地方玩無人機不會觸法。1060316

(中央社)