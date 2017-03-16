台灣、夏威夷兩地辦婚禮 安以軒伴娘是「她」

安以軒據悉會在台灣、夏威夷兩地舉辦婚禮。(圖／本報系資料照)

安以軒初定伴娘是好姐妹陳喬恩。(圖／翻攝自微博)

安以軒15日和澳門百億CEO陳榮煉結婚，不少圈內好友都送上祝福，連先前傳出有心結的好姐妹陳喬恩，雖然未到場陪她登記，但立馬在微博送祝福，現更傳出她將擔任伴娘，展現2人的好感情。

據陸媒報導，安以軒會在台灣、夏威夷兩地舉辦婚禮，夏威夷場會辦得較小型且溫馨，而伴娘據傳應該就是陳喬恩，其實兩人曾傳出為男人決裂，不過這次安以軒結婚，陳喬恩也第一時間送上祝福，破除不合傳聞。

安以軒15日在中山區戶政事務所登記結婚，「安氏企業」成員夏于喬、劉品言、Linda都到場見證，與安以軒相識15年的夏于喬也開心又感動，「今天看著妳緊張的臉紅，幸福的害羞，親愛的，恭喜，妳結婚了，好替妳開心」。

(中時電子報)