美專家：提勒森北京行應嚴格遵守美國一中政策
美國學者專家指出，中國大陸總是在美國新政府上台時企圖改變美國對台灣的承諾，呼籲美國國務卿提勒森18日到北京訪問時，應嚴格遵守美國長期以來對兩岸的「一中政策」，避免在習近平擬訪美前後與中方協商第四公報。
華府保守智庫傳統基金會亞洲研究中心主任羅曼、東北亞資深研究員克林納，及亞洲中心資深研究員成斌發表聯合評論指出，提勒森這次訪問日本和南韓，將表達美國對日韓堅定的安全承諾；訪問中國大陸，除表達美國準備與中國領袖合作，同時還要傳遞美國致力建立新秩序的訊息，無論海上、網路空間、金融體系，莫不將受到挑戰。
在台灣問題上，評論認為，台灣對美國仍具關鍵性利益，提勒森應避免不計代價在習近平擬到華府訪問前後協商第四公報。
評論建議，提勒森訪問北京時，應強調美國的一中政策，不只是與北京間的三公報而已，還有1979年的《台灣關係法》和1982年的六項保證，這些使美國和台灣維持著一個「非正式」關係。提醒提勒森應嚴格遵守美國長期以來的兩岸關係一中政策。
布魯金斯研究院東亞部主任、前美國在台協會主席卜睿哲則表示，提勒森這次訪問亞洲，北韓問題最優先，貿易其次。
在台灣議題上，卜睿哲說，通常是中國先提起，美方準備好回應。但不知道這種情況是否會改變，川普是否會與前美國政府採取不同的方式，「因為他有討債還價的聲名在外」。
儘管中國總理李克強在人大記者會上強調兩岸都是一個家人，卜睿哲說認為，北京對蔡英文政府施壓仍會持續增加。他表示，目前兩岸關係是雙邊互不信任，而互信是要雙邊建立起來的。
(中時)
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