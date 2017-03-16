NBA》有錢就可擺爛！湖人「雪藏」最貴兩將
眼尖球迷應可發現，最近怎麼看不到盧爾丹、莫茲柯夫兩名湖人身價最高球員的場上身影，原來是湖人高層已經決定，本季剩餘例行賽「盡量」不讓兩人上場，改以磨練新秀為主，講白一點的意思，就是湖人打算徹底擺爛了！
只是湖人高層這樣做法，擺明就是說老子有錢，因為去年休兵期間，湖人跟盧爾丹、莫茲柯夫總共簽下4年1.36億美元合約，盧爾丹本季薪水高達1800萬美元，莫茲柯夫也有1600萬美元，竟把兩人雪藏棄用，湖人真的太有錢了。
不過兩人本季表現也讓湖人大感失望，盧爾丹場均7.6分、5.3籃板，莫茲柯夫也僅7.4分、4.9籃板，既然兩人無法打出過往應有數據，還不如趕緊利用時間磨練包含蘭道爾、英格拉姆、羅素、祖貝克等新秀，這樣可能比較划算。
可是湖人這樣的擺爛行為，也在16日嘗到苦果！「大鬍子」哈登拿下18分、13助攻與12籃板的本季第17次大三元，搭配路易斯威廉斯棒打老東家猛轟30分，火箭輕鬆以139比100血洗湖人，湖人可說輸到灰頭土臉。
(中時電子報)
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