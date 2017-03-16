合宜宅索賄案 葉世文又遭判刑10年6月

營建署前署長葉世文因林口A7合宜宅收賄案遭判刑7年定讞，已入獄服刑，他另涉的八德合宜宅案，高院更一審今日將他判刑7年6月，財產來源不明罪判刑3年，合計10年6月，可上訴。

震驚社會的合宜宅弊案，趙藤雄在高院宣判前認罪，合議庭在前年底判他2年徒刑、緩刑5年確定；另共犯魏春雄也獲判1年10月、緩刑5年，須繳交國庫1億元，2人都已經繳錢免入監確定。

(中時)