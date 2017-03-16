毒蟲騎贓車舊地重遊 警守株待兔逮人

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有毒品及竊盜等前科的李姓男子涉嫌竊取被害人陳姓男子機車，隔天騎贓車出現在陳姓男子住家附近，讓已鎖定李姓男子犯案的警員一眼認出追捕，李姓男子逃逸過程中還丟棄海洛因。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真 106年3月16日

有毒品及竊盜等前科的李姓男子涉嫌竊取被害人陳姓男子機車，隔天騎贓車出現在陳姓男子住家附近，讓已鎖定李姓男子犯案的警員一眼認出追捕，李姓男子逃逸過程中還丟棄海洛因。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真 106年3月16日

有毒品及竊盜等前科的李姓男子涉嫌竊取被害人陳姓男子機車，隔天騎贓車出現在陳姓男子住家附近，讓已鎖定李姓男子犯案的警員一眼認出追捕，李姓男子逃逸過程中還丟棄海洛因。

高雄市政府警察局左營分局今天表示，李姓男子涉嫌於左營區看見陳姓男子機車鑰匙未拔，趁四下無人之際騎走機車，警方獲報查出李姓男子涉案。

警員鎖定李姓男子涉嫌並追緝時，隔天發現李姓男子騎贓車在陳姓男子住家附近出現，立即追捕，而狡猾的李姓男子為求兔脫，騎贓車在大街小巷狂飆，警方最後於一處巷內壓制逮捕，並在地上查獲李姓男子丟棄的1小包海洛因。

警詢後，全案依竊盜罪嫌及違反毒品危害防制條例送辦。1060316

(中央社)