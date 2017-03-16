台中1警員公廁舉槍自戕 傷重不治

台中市政府警察局烏日分局大肚分駐所徐姓警員今天清晨在台中市大肚區一處公園廁所內，舉槍自戕，送醫傷重不治。

烏日警分局表示，徐姓警員清晨與同事執行巡邏勤務時，行經大肚一處公園，以上廁所為由，在廁所內以自己的配槍，朝自己頭部開一槍，同事發現緊急送醫，但仍傷重不治。

烏日警分局說，徐姓警員工作敬業認真，人緣很好，疑理財失利，憂鬱心結突發舉槍自戕，同仁不捨。

請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。1060316

(中央社)