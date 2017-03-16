貼心 到新竹市掃墓有免費接駁車

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清明掃墓季將至，新竹市政府提供免費掃墓接駁專車，並推出提前祭祖送植栽活動，以鼓勵民眾提前掃墓，避開清明連假的掃墓人潮，民眾可多加利用。

新竹市政府表示，今年清明節在4月4日，又適逢連續假日，依往年經驗，將在各地出現掃墓人潮及車潮，各公墓、納骨堂停車位也一位難求，為鼓勵民眾提早掃墓舒緩交通，提供免費接駁專車，方便民眾使用。

竹市府指出，免費掃墓接駁專車於3月18、19、25、26日及4月1、2、3、4日等8日，每日上午7時至下午4時30分，從台鐵三姓橋站發出，末班車則為下午4時30分。

回程車班部分，每日上午7時30分於大坪頂發出，末班車則為下午5點，每15分鐘皆有1車次。市府提醒，免費掃墓接駁專車從三姓橋車站發車，直達大坪頂，中途不停靠，請民眾依路線搭乘。

此外，為鼓勵民眾提早掃墓，也推出「提前祭祖送植栽」活動，民眾在3月18、19日至大坪頂祭祖，現場將發送限量小植栽，每日發送300株，希望能分散掃墓人潮，讓掃墓品質更好，達到慎終追遠的目的。

新竹市府警察局指出，掃墓季期間，上午8時至下午4時止將會實施「上山、下山分流管制」交通疏導措施，汽車規劃去程自元培街經香村路300巷至大坪頂，回程則由大坪頂經中華路5段331巷下山至中華路5段與美山路口，下山車輛一律右轉北上離去，請民眾依指示牌及現場警察指揮引導，保持交通動線暢通。

竹市府民政處表示，為提升空氣品質，請減少攜帶金香數量前往，並將紙錢放至紙錢專車在集中誦經後焚燒。市府亦於清明節當日於多處公墓設置服務站，並提供流動廁所、茶水。1060316

(中央社)