南韓鮮京集團捲朴槿惠醜聞 3人遭傳訊問

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導致南韓前總統朴槿惠下台的貪腐醜聞不斷延燒，檢方今天表示，傳喚南韓第3大企業鮮京集團（SK Group）3名人員進行訊問。

路透社報導，營運範圍從半導體擴及電信的鮮京集團發言人證實，當地時間今天上午10時接受訊問的3名人員包括集團最高決策委員會前主席金昌根（Kim Chang-Geun）。

發言人表示：「我們將積極澄清不符事實的猜測。」

南韓聯合新聞通訊社（Yonhap）今天稍早報導，金昌根2015年7月曾與朴槿惠私下會面，當時朴槿惠正與若干集團負責人舉行連串會議。

鮮京集團旗下公司包括世界第2大記憶體晶片製造商SK海力士公司，以及南韓最大電信公司鮮京電信公司（SK Telecom Co.）。（譯者：中央社周莉芳）1060316

(中央社)