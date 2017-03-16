高鐵清明假期再增開6班 18日開訂

我要評比

台灣高鐵清明假期原本加開181班列車，4日已開放訂票，因訂票踴躍，台灣高鐵今天宣布，再增開6班加班車，另清明前週六日，將加開3班次列車，都是18日零時起開放訂票。

高鐵清明疏運期從31日至4月5日，台灣高鐵在訂票踴躍尖峰時段，再加開6班次列車，包括南下4班、北上2班。

另為因應提早返鄉掃墓需求，高鐵在清明假期前的週六、日，也就是3月25日及26日，加開3班次列車，包括南下1班、北上2班，各班次都配置3至5節自由座車廂。

台灣高鐵說，兩種加班車都從18日零時起開放預訂票。

台灣高鐵統計，今年清明節疏運期共將加開187班次列車，包括南下83班、北上104班，總計6天提供1000班次列車旅運服務。1060316

(中央社)