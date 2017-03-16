監督年改聯盟：退休基金應轉財團法人

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我要評比

監督年金改革行動聯盟今天表示，退休基金管理機構轉型為財團法人，是年金改革能否成功重要指標。

監督年金改革行動聯盟說，退休基金屬於退休金計劃成員私有財產，基金管理機構應轉型為財團法人，政府完全退出管理，方能讓基金管理機構專心為計劃成員謀取利益，讓退休基金獲益極大化。

監督年金改革行動聯盟表示，透過轉型為財團法人，讓退休基金運作真正透明，減少弊端；轉型為行政法人，退休基金將繼續淪為政府囊中物，再現過去投資績效不彰、基金累積不足苦果。

監督年金改革行動聯盟說，政府應100%退出基金管理，將退休基金管理機構轉型成財團法人，刪除各退休基金在國安基金裡的任務，並仿加拿大、瑞典等國，立法禁止政府介入退休基金管理，才算是邁出年金改革成功第一步。1060316

(中央社)