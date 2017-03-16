南台灣彩墨藝術家蔡梅芳 19日辦茶會與民眾交流
南台灣知名彩墨藝術家蔡梅芳，因經常向80多歲的老阿嬤購買野薑花，進而愛上野薑花的堅韌生命力，近年畫作多以野薑花為主題，19日她將舉辦茶會，除展示野薑花系列作品外，她也將現場揮毫創作，與民眾近距離交流。
61歲蔡梅芳是屏東縣「F3藝文特區」枋寮藝術村駐村藝術家，在南部藝文界頗具知名度，曾舉辦10多次個展、參與30多次聯展，這次映台灣專案管理學會藝術交流平台邀約，19日下午將在專案管理學會舉辦茶會。
台灣專案管理學會理事長李仟萬指出，蔡梅芳個性豪爽、平易近人，創作靈感多來自生活經驗，是位「接地氣」的藝術家，她隨張性荃、黃秀玉教授習山水花鳥和素描水彩，後來跟牡丹大師顏小遷學大寫意牡丹20多年，並以彩墨開拓古典意象美學。
蔡梅芳見住家附近傳統市場80多歲老阿嬤，野薑花經常賣不完，她總是掏錢收購，久而久之，愛上野薑花獨特香氣、韌性生命力，這幾年畫作常以潔白無暇的野薑花為主題，成為個人特色。
另外，蔡梅芳4月1日也將與書法家呂佳玲、柯耀程、抽象畫張曼麗、水墨畫施慶等，在台北國立台灣藝術教育館舉行聯展，歡迎所有愛好藝文人士前往參觀。
(中時)
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