4G競爭激烈 中國聯通去年淨利暴跌9成

中國聯通公佈去年財報，淨利大跌9成。（圖/中新社）

大陸三大電信之一的中國聯通，去年度在兩間主要對手的夾擊下，營收微幅下滑1%，但相較於前年（2015）的105.6億人民幣（約473.7億台幣）風光成績，去年淨利卻大幅下跌9成，僅剩下6.3億人民幣（約28.3億台幣）。分析師認為，聯通獲利暴跌，與家庭網路和4G業務競爭白熱化有直接關係，尤其是領頭羊的中國移動，更讓聯通在兩項業務上疲於追趕。

據大陸財新網報導，大陸三大電信商之一的中國聯通，昨日交出去年年度財報，總營收微幅下跌1%，為2741.97億人民幣（約1.23兆台幣），但淨利潤卻跌破眾人眼鏡，從前年的105.6億人民幣（約473.7億台幣）風光成績，暴跌9成僅剩6.3億人民幣（約28.3億台幣）。面臨在4G業務領先的中國移動，去年累積用戶達5.35億人，全國基地台上看146萬座，都比聯通多出一倍以上，讓聯通疲於奔命。加上移動的家庭網路勢力大幅擴張，都讓聯通被迫降低資費來搶市場，也造成去年度淨利才會大幅暴跌。

大陸三大電信，去年在4G業務與家庭網路上呈現白熱化競爭。（圖/新華社）

但分析師認為，雖然聯通去年財報利潤大減，但從整體市場局勢來看，業績與利潤下滑都還在預期範圍之下，他們相信今年度，聯通能透過壓低成本開銷和開展新業務，讓營運見底反彈。中國聯通董事長王曉初也表示，「聯通未來將持續擴大規模，並加速技術發展和嚴控成本，勢必能讓公司加快走出谷底。」

(中時電子報)