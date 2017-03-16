啟動綠色幸福之旅 民進黨發言人群全台走透透

體驗全台施政亮點，民進黨發言人群今日召開｢點亮台灣。幸福之旅｣啟動記者會，中央與地方為了宣傳綠色執政亮點。黨發言人楊家俍表示，明天是幸福之旅第一站由他安排發言人群搭乘機捷前往桃園市政府，體驗北桃區域間移動的便利。

楊家俍說，桃園市已進入捷運時代，機場捷運從台北雙子星A1站到桃園國際機場第一航廈A12站，只要35分鐘，北北桃首都生活圈，透過機場捷運系統順暢接軌，桃園作為進入台灣的門戶，與雙北的距離大幅縮短。

他說，看到機場捷運花了十多年時間歷經某些不當的變更設計，如今新政府終於解決克服各項問題與困難，這也是中央、地方積極合作解決問題的示範，所以明天我們將要搭乘機捷至桃園，展開幸福小旅行。

發言人吳沛憶表示，明天開始的｢點亮台灣。幸福之旅」，主要是由發言人群參訪並體驗各地施政亮點及重大建設等，行程除安排拜訪執政縣市首長及新聞行銷團隊，與縣市長分享施政主軸跟方向，也以｢小旅行｣的方式，體驗各縣市的在地特色和文化。

明天的行程除了到訪桃園市政府與鄭文燦市長午餐會談外，也將走訪青年事務局等施政亮點。

發言人張志豪表示，發言人群從今天開始會走出去！藉由實境秀-影像紀錄方式和各縣市民眾分享與對話，讓發言人可以肩負｢綠色施政行銷大使｣的角色，實際感受並為各縣市重大施政行銷，見證綠色執政、品質保證。發言人群也會以行動來體驗各地的亮點政績，讓中央與地方政府共同打拚，創造台灣人民最大幸福。

此外，第一季規畫的｢當發言人遇見發言人｣系列，除了首站拜會桃園市長鄭文燦、第二站拜會基隆市長林右昌、第三站拜會少年市長林智堅，第四站拜會台中市長林佳龍，主要藉由拜訪曾擔任黨發言人的首長，進行經驗傳承與對話。

發言人阮昭雄總結強調，這幾年來，每一個綠色執政的地方政府，都上緊發條，認真推動建設，用心落實改革。桃園的鄭文燦市長曾經擔任黨發言人，選擇桃園做為首站有特別的意義。

他說，桃園是一座年輕城市，也是人口成長最快的城市，鄭文燦市長的政績看得見，也獲得市民高度肯定，在地方，我們戰戰兢兢，全力擦亮綠色執政、品質保證招牌。

後續走訪的各站，也會規畫由發言人自行開車，沿途以輕鬆活潑的互動方式來介紹綠色亮點政績。

(中時)