過期乳瑪琳下架破功！ 網路還買的到

立委陳宜民拿出網路訂購的黑心乳瑪琳，質疑食藥署下架破功。(鄭郁蓁攝)

過期再製的黑心「乳瑪琳」產品限期下架破功。（張鎧乙攝）

陳宜民拿出從網路購得的「乳瑪琳」，效期為2017年8月30日。（張鎧乙攝）

過期再製的黑心「乳瑪琳」產品限期下架破功，國民黨立委陳宜民今天在立法院質詢時，拿出從網路購得的「乳瑪琳」，效期為2017年8月30日，正是被食藥署勒令早該在3月13日午夜之完成下架停售的問題批號之一。蔣萬安也痛批食藥署螺絲鬆了，要求衛福部一周內交出檢討和懲處報告。

衛福部長陳時中今天出席衛環委員會，立委爆火仍集中在「乳瑪琳」上。國民黨立委陳宜民出自己在14日下午4點在網路完成訂購的乳瑪琳，當場要陳時中念出標示上的保存期限「2017年8月30日」，正是必須下架的問題產品，形同打臉食藥署昨天的說法。

「食藥署根本無法阻止問題產品繼續在賣！」立委陳宜民痛批，他的助理到前天下午四點還買的到乳瑪琳，包含知名網路通路，只要五小時就能到貨，且打出滿每千送百的宣傳，甚至可以買到整箱，多數網站都在國外「請問署長，該怎麼罰？」

陳時中回應，謝謝立委的舉報，這已經是違法的行為，他表示，若業者明知故犯，繼續違法販售，必須面對罰則。食藥署則說業者若涉違法販售，針對販售業者可以開罰最高300萬元，通路則要緊急下架。

具體檢舉、還拿出發票的陳宜民也可能獲得罰鍰20%的檢舉獎金，陳宜民則當場宣布要捐給慈善團體。

而昨天上午，立委蔣萬安質詢時問衛福部，學校營養午餐是否有使用問題乳瑪琳，副署長林金富卻回應，稽查同仁到校園稽查，沒有發現有使用到應下架的產品。

蔣萬安痛批，陳時中才剛上任，食藥署從偽藥事件到過期的乳瑪琳，從上到下所有食品查驗完全崩盤，「這不是螺絲鬆掉，是掉滿地！」要求衛福部一周內交出偽藥和乳瑪琳的檢討報告以及懲處報告。

(中時)