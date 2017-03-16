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透過鏡頭與世界的對話 2017攝影交流展17日登場

中時
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2017 Wonder Foto Day 17日登場
張哲榕作品。（主辦單位提供）
2017 Wonder Foto Day 17日登場
林軒朗作品。（主辦單位提供）
2017 Wonder Foto Day 17日登場
人良土兀作品。（主辦單位提供）
2017 Wonder Foto Day 17日登場
李毓琪作品。（主辦單位提供）
2017 Wonder Foto Day 17日登場
石真作品。（主辦單位提供）
2017 Wonder Foto Day 17日登場
小檜山貴裕作品。（主辦單位提供）

第二屆台北國際攝影藝術交流展（Wonder Foto Day ），於 3月17日 至19日在於華山1914文化創意園區中4B隆重登場。這展覽正是希望為這些奇妙的瞬間提供交流的機會。這是由台灣攝影創作者房彥文與馬立群策劃，以台灣為中心，集結亞洲為主的攝影藝術家，鼓勵創作者們展覽交流各自的作品。150位風格各異的攝影藝術家，將於現場精心策劃、展示他們透過鏡頭與世界的對話，觀念、紀實、清新、奇幻、超現實……各式作品將同時現身驚豔觀者對攝影的想像。

本屆活動移師華山1914文化創意園區，提供更大的場地空間與更多有趣的攝影藝術家，並邀請到6間在台灣、日本具有代表性的藝術書出版社舉辦攝影書展，提供大眾更多元的攝影視點。

隨著科技的進步，攝影愈來愈成為深入生活，而Wonder Foto Day將展示其藝術性的一面，增進大眾對攝影藝術的瞭解。「與攝影的距離只有90公分」，同時為了讓大眾更貼近攝影藝術，Wonder Foto Day採用專家面對面(Portfolio Review)的概念，讓藝術家們透過90×90公分桌子展現作品，便於與參觀者們進行面對面的交流，深入攝影作品內不為人知的一面。

Wonder Foto Day即將於17日登場，若您沒參與到去年的盛況，今年別再錯過；若您見識過去年的精彩展出，今年務必再度蒞臨。

(中時)

關鍵字：攝影作品藝術台灣
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