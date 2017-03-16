透過鏡頭與世界的對話 2017攝影交流展17日登場
第二屆台北國際攝影藝術交流展（Wonder Foto Day ），於 3月17日 至19日在於華山1914文化創意園區中4B隆重登場。這展覽正是希望為這些奇妙的瞬間提供交流的機會。這是由台灣攝影創作者房彥文與馬立群策劃，以台灣為中心，集結亞洲為主的攝影藝術家，鼓勵創作者們展覽交流各自的作品。150位風格各異的攝影藝術家，將於現場精心策劃、展示他們透過鏡頭與世界的對話，觀念、紀實、清新、奇幻、超現實……各式作品將同時現身驚豔觀者對攝影的想像。
本屆活動移師華山1914文化創意園區，提供更大的場地空間與更多有趣的攝影藝術家，並邀請到6間在台灣、日本具有代表性的藝術書出版社舉辦攝影書展，提供大眾更多元的攝影視點。
隨著科技的進步，攝影愈來愈成為深入生活，而Wonder Foto Day將展示其藝術性的一面，增進大眾對攝影藝術的瞭解。「與攝影的距離只有90公分」，同時為了讓大眾更貼近攝影藝術，Wonder Foto Day採用專家面對面(Portfolio Review)的概念，讓藝術家們透過90×90公分桌子展現作品，便於與參觀者們進行面對面的交流，深入攝影作品內不為人知的一面。
Wonder Foto Day即將於17日登場，若您沒參與到去年的盛況，今年別再錯過；若您見識過去年的精彩展出，今年務必再度蒞臨。
(中時)
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