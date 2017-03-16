性感女神霸氣管他皺紋 朱茵燦笑凍齡絕美

朱茵曬美照，霸氣「管他皺紋不皺紋！」（圖／取材自朱茵微博）

「性感女神」朱茵演出周星馳電影《大話西遊》中的「紫霞仙子」深植人心，完美臉蛋與空靈仙氣相當經典，粉絲更大讚「朱茵之後再無紫霞」，而近日朱茵曬出美照、露出燦笑，霸氣說「管他皺紋不皺紋！」

歲月完全沒在朱茵臉上留下痕跡，空靈美樣不亞於「紫霞仙子」，朱茵曬出新照，對著鏡頭露出燦笑，霸氣說：「我愛笑，管他皺紋不皺紋！」絕美模樣，完全看不出她已45歲，凍齡美貌相當亮麗。

(中時電子報)