印尼海關向陸客強索小費 中國回擊

大陸網民爆料，指日前在印尼機場過關時，排在他前面的中國男子拿錢付小費給海關人員。（微博影片截圖）

台女「喬妹」本月赴馬來西亞，入境時被以「護照損壞」為由，拘留35小時後遣返回台，她泣訴當時海關人員很粗暴，用中文說「錢拿來！」而類似情形也發生在陸客前往印尼旅遊，機場關員鎖定中國人強收100至300元人民幣小費，不給就進小黑屋威脅拒簽。對此，陸方與印尼官員進行近一年來最嚴厲的一次交涉。

針對陸客在印尼出入境時被索要小費現象，中國駐印尼使館領事參贊祝笛近期分別約見印尼移民總司國際合作司代司長哈多諾，以及蘇加諾哈達國際機場移民局局長卡哈魯丁。希望印尼方高度重視此事，立即採取有效措施，杜絕此類現象再次發生，切實維護中國公民的正當合法權益。

哈多諾和卡哈魯丁均表示，印尼移民總司重視中國公民的有關投訴，索要小費是個別移民官員的行為，一旦發現，將嚴懲涉事人員。

中國駐印尼使館並再次提醒前來印尼旅遊經商的中國公民，出入境時不要向印尼移民官員支付小費，勇敢說No！

(中時電子報)