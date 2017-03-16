為什麼運動員愛吃香蕉呢？
眼尖的運動迷經常可以看到在激烈的比賽中運動員會吃起香蕉，尤其是網球、籃球、馬拉松和自行車選手，到底是為什麼呢？
根據營養師表示，其實這是因為運動員在經過激烈的競爭後會消耗大量的體能，尤其是體內的鉀離子會隨著汗水流失，而香蕉富含鉀離子，能夠及時補充流失的鉀，強化肌力與肌耐力，讓運動員保持充沛的體能。
與其他水果相比，香蕉水分少，通常，每公克水果熱量約為0.4到0.5大卡，西瓜水分多，每公克只有0.3大卡，香蕉卻多達0.9大卡，加上香蕉口感軟綿，容易入口，國內外許多運動選手都以香蕉補充體力，比起麵包、麵條的速度都來得快。
此外，人體如果大量流汗後，可能因電解質不平衡造成抽筋，適時來跟香蕉能補充鉀離子，避免抽筋。根據醫學報告指出，抽筋原因不只一種，除了電解質不平衡，暖身運動沒做好、運動過度疲勞等，都可能會出現抽筋現象，此時香蕉僅有助於電解質失衡所造成的抽筋，但如果是運動過度導致的抽筋，應該休息而非吃香蕉。
(中時電子報)
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