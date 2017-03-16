印地安泉網賽16強 費爸直落二技壓蠻牛

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瑞士網球天王費德瑞和西班牙「蠻牛」納達爾今天在ATP印地安泉名人賽（Indian Wells Masters）16強捉對廝殺，費德瑞以直落2勝出。而日本一哥錦織圭已先行挺進8強。

大會第9種子費德瑞（Roger Federer）以6比2、6比3擊敗第5種子納達爾（Rafael Nadal），晉級8強。

此外，大會第4種子錦織圭扭轉第2盤1比4劣勢，終場6比2、6比4解決美國選手楊恩（Donald Young）。

法新社報導，錦織圭目前1盤未失，不過穩步挺進8強的表現，因眾星雲集的籤表下半部而蒙上陰影，費德瑞、納達爾及世界排名第2的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）都在此區。

只是喬科維奇今天以4比6、6比7（3/7）敗給21歲澳洲選手基爾喬斯（Nick Kyrgios），4連霸夢碎。基爾喬斯接下來將出戰費德瑞。

費德瑞和納達爾今年澳洲公開賽上演5盤大戰，費德瑞最後獲勝，今天則是兩人2004年以來首度在錦標賽8強賽之前碰頭。費德瑞稍早表示，生涯第36度與納達爾交手，仍然讓他相當期待。

他說：「這是我來這裡的原因，出戰拉法（納達爾名）等多名好手。」「如今我們對決，現在最好抱著興奮的心情，否則我參賽原因就不對了。」（譯者：中央社盧映孜）1060316

(中央社)