印地安泉網賽16強 費爸直落二技壓蠻牛
瑞士網球天王費德瑞和西班牙「蠻牛」納達爾今天在ATP印地安泉名人賽（Indian Wells Masters）16強捉對廝殺，費德瑞以直落2勝出。而日本一哥錦織圭已先行挺進8強。
大會第9種子費德瑞（Roger Federer）以6比2、6比3擊敗第5種子納達爾（Rafael Nadal），晉級8強。
此外，大會第4種子錦織圭扭轉第2盤1比4劣勢，終場6比2、6比4解決美國選手楊恩（Donald Young）。
法新社報導，錦織圭目前1盤未失，不過穩步挺進8強的表現，因眾星雲集的籤表下半部而蒙上陰影，費德瑞、納達爾及世界排名第2的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）都在此區。
只是喬科維奇今天以4比6、6比7（3/7）敗給21歲澳洲選手基爾喬斯（Nick Kyrgios），4連霸夢碎。基爾喬斯接下來將出戰費德瑞。
費德瑞和納達爾今年澳洲公開賽上演5盤大戰，費德瑞最後獲勝，今天則是兩人2004年以來首度在錦標賽8強賽之前碰頭。費德瑞稍早表示，生涯第36度與納達爾交手，仍然讓他相當期待。
他說：「這是我來這裡的原因，出戰拉法（納達爾名）等多名好手。」「如今我們對決，現在最好抱著興奮的心情，否則我參賽原因就不對了。」（譯者：中央社盧映孜）1060316
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。