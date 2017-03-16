無薪假人數家數 較上期略增

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勞動部今天公布最新無薪假人數家數統計，本期事業單位共9家，實施人數238人，比上期略增。

勞動部表示，本期實施無薪假事業單位共9家，通報人數238人，實際實施人數238人。上期（民國106年2月28日）計8家，通報人數215人，實際實施人數215人。

上期事業單位中，目前已有1家停止實施「無薪休假」，另新增2家，累計增加1家，通報人數增加23人，實際實施人數增加23人。

勞動部說，本期多數事業單位實施人數在50人以下，以其他產業人數稍多，實施期間未超過3個月，實施方式多為每月休9到12日。

勞動部表示，為協助勞工，已啟動「充電再出發訓練計畫」，準備就業安定基金新台幣200億元，協助因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時勞工充電學習，一旦掌握實施事業單位名單，主動聯繫提供協助，鼓勵在職勞工利用暫時減少正常工時時段，參加勞動部勞動力發展署所屬分署辦理訓練課程或企業申請辦理課程，以持續發展及提升個人所需技能。1060316

(中央社)