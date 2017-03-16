前隨扈疑被吸收為共諜 呂秀蓮：不認識

前隨扈疑被吸收為共諜的前副總統呂秀蓮在台南市受訪說，她不認識這個人，也沒互動，她也是今天看報紙、再問隨扈後才知道。

媒體報導，曾任呂秀蓮隨扈的少校王鴻儒退伍後到中國經商時，被中國國家安全單位吸收淪為共諜。

呂秀蓮上午前往台南生活美學館演講前受訪表示，王鴻儒是西元2000年總統選舉競選期間，國家安全局派給她的隨扈，跟過她一陣子。

呂秀蓮表示，支持保防相關立法工作，這攸關國安。1060316

(中央社)