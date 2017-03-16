來杯血腥瑪麗吧！飛行旅途中 這樣吃最享受

想要擁有舒適旅行，飛行前、飛行期間飲食要注意。（圖/SHUTTERSTOCK提供）

飛行旅途中，讓身體保持舒適狀態非常重要，飢餓、血壓不足、沒享受到美味餐點，都可能影響旅行心情，究竟在飛行前、飛行期間，要如何吃才能讓身體不發警訊、好好享受旅途？澳洲營養學家、作家霍姆斯（Lee Holmes）公布短程、中程、長程飛行的重要飲食須知。

根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，霍姆斯透露，展開短程飛行前，建議食用蛋白質豐富的餐點，有助於穩定血糖，且有一定飽腹感；避免接觸不易消化的餐點，帶些堅果上機，讓自己別因嘴饞而吃下不健康的甜點。

在短程飛行期間，可索要新鮮水果、堅果、花草茶，也可向空姐點杯血腥瑪麗飲用，霍姆斯說，在飛行高空中，雖味覺感知能力受影響，但鮮味不會，這時添入番茄的血腥瑪麗，將成超猛的美味極品。

在開啟約莫3-5小時的中程飛行旅途前，可攝入添加椰奶或蔬果的果汁，補充身體足夠水分，選擇低鈉、少鹽的餐點，避免脹氣狀況發生。另外，食用含有健康脂肪的酪梨、富含鎂的香蕉，或金槍魚罐頭，都是中程旅途登機前的好選擇。

至於長程飛行要如何注意飲食？霍姆斯說，長途飛行對許多人而言非常痛苦，但選擇正確的食物，定能減輕不少身心負擔。在長程飛行前要盡量攝入新鮮的營養食物，飲用優酪乳能穩定腸道狀況，避免在旅途中腸道不適；食用橘子或深色蔬色可補充維他命C，提高免疫系統。

此外，霍姆斯還列出不論是短途、中途、長途都盡量要「閃避」的食物，「如果你想要一個健康舒適的飛行，機上提供的熟食能避就避，他們通常加入不少鹽、糖及防腐劑，麵包及甜點也盡量不要碰」。

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(中時電子報)