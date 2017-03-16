高雄監獄替代役男，投入公益服務

高雄監獄替代役男到老人養護中心陪伴長輩。（高雄監獄提供）

高雄監獄替代役男陪伴國小學童寫作業。（高雄監獄提供）

高雄監獄一群替代役男，平時除了協助獄方，也在典獄長王文笔鼓勵下，走進社區參與公共服務，包括到安養院陪伴老人、送年菜、到國小替孩子課後輔導，1名小學生在輔導課程結束後，將心愛的牛奶糖送給替代役男，心頭暖意盡在不言中。

在高雄監獄鼓勵下，役男們前往「高雄市福安老人養護中心｣，幫長輩量血壓、陪伴他們訴說往事，也協助社福團體歲末年終「送年菜」活動，協助創世基金會「愛心二手市集｣，擬定「讓愛飛揚計畫」，協助昭明國小關懷學童及課後輔導。

鄭姓役男回憶說，服役期間參與不少公益活動，其中，陪小學生寫作業、訂正考卷是他最難忘的經驗，最後一堂課時，有位學生笑著遞給他1顆牛奶糖，說：「這是我最珍貴的寶物，剩下最後一顆，送給你！」

高監典獄長王文笔表示，希望透過各類型公益服務，將替代役男的愛心與熱情化作行動，引領年輕人兼具公益觀與服務觀，在3C電子產品充斥的年代，提升青年學子關懷社會與熱心奉獻觀念。

(中時)