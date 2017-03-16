寶二水庫燃焰劑人工增雨 水情仍吃緊

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水情吃緊，水利署北區水資源局表示，今天凌晨2時，已在新竹縣寶二水庫進行人工增雨作業，盼增加降雨，為水庫帶來更多的雨量。

水利署北區水資源局副局長邱忠川表示，今年度水情吃緊，近日雖有零星降雨，減緩水庫水位下降速度，但水庫集水區降雨量有限，無法有效解決缺水危機。

邱忠川說，此次配合天氣條件進行人工增雨作業，不放過任何能增加降雨的機會，趁此波華南雲雨帶帶來的水氣，配合雷達回波掌握最佳時機，於寶山第二水庫施放地面人工增雨焰劑，以期增加降雨量提高水庫蓄水量。

據水利署觀測，寶山水庫截至上午6時，有效蓄水量約為368.43萬立方公尺，蓄水率約68.4%；寶二水庫，截至上午8時，統計有效蓄水量則約1337.05萬立方公尺，蓄水率約42.4%，水情已亮起「橘燈」。

自來水公司三區處指出，新竹地區民生及公共給水每日約52萬噸，隆恩堰平日取水量約20萬噸供民生及公共給水，但枯水期僅取水不到4萬噸，其他主要是由水庫供給。1060316

(中央社)