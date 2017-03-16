偽藥到乳瑪琳 蔣萬安:食藥署螺絲掉滿地

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問題乳瑪琳竄全台，國民黨立委蔣萬安今表示，昨質詢是否有問題乳瑪琳流入校園，食藥署表示「未掌握」，結果教育部下午就公布，質疑食藥署「不是螺絲鬆掉，而是螺絲掉滿地。」

遠東油脂公司涉嫌使用逾期乳瑪琳，再製成乳瑪琳等18款產品，食藥署隨即宣布全台將下架回收906公噸問題產品，事發至今近6天僅回收44公噸，食藥署日前證實，恐有約800多噸已被民眾吃下肚。

國民黨立委蔣萬安今天在立法院社福衛環委員會表示，昨天質詢食藥署，是否掌握到問題乳瑪琳流入學校營養午餐，食藥署副署長林金富回答「尚未掌握」，沒想到教育部傍晚就發新聞稿，公布47所學校曾用問題乳瑪琳，質疑食藥署公然在國會殿堂說謊。

衛福部長陳時中今天指出，同仁就已知道的事實向委員報告，絕非公然說謊。蔣萬安批評，食藥署與各部會的橫向聯繫出了問題，強調「不是螺絲鬆掉，而是螺絲掉滿地」，認為食藥署態度非常輕蔑。

蔣萬安指出，從冠脂妥偽藥換藥一團亂，到問題乳瑪琳事件，非要立委每質詢一次，食藥署才一個動作，民眾如何放心把食品、藥品查驗交給食藥署，批評「危機處理不及格、0分」。

蔣萬安要求，衛福部一個星期內提出檢討報告以及懲處報告，說明未來如何解決產品流向問題。1060316

(中央社)