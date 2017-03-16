背吸毒臭名6年 「電音教父」羅百吉秀良民證討清白

「電音教父」羅百吉秀出良民證，證明自己沒有吸毒等刑事案底。(取材自羅百吉臉書)

1994年出道、以饒舌嘻哈音樂走紅的歌手羅百吉，出道23年被封為「電音教父」，然他一度因唱片銷量不佳而黯然暫退歌壇，直到2005年以DJ身分復出，然2011年他在北市東區投資經營的夜店「DV8」，卻爆出集體吸毒事件，羅百吉尿檢一度出現陽性反應，之後他自行遞交檢驗報告來自清，檢方也在二度檢驗中還他清白，然羅百吉形象已受損，事業一度掉到谷底，影響直到今日。

羅百吉在90年代紅極一時！(中時資料照片)

羅百吉之後仍持續在夜店、賭場擔任DJ兼歌手，44歲的他，昨天在臉書po出「良民證」，證明自己完全沒有任何刑事前科，他表示：「完全沒有像新聞所說「肇事逃避，酒駕前科，吸毒，黑社會,等等...完全沒有。都是新聞捏造出來的。我還記得某新聞台說我『百口莫辯』，現在希望讓大家來看我的『良民証』讓『真像大開」』。

羅百吉也說了，今天亮證只是想證明自己的清白，而不是要攻擊誰，也感恩有很多好記者一直不斷地幫住他，強調：「所以我當時在電視上說的都是實話。因我在乎的是『人格』」。

(中時電子報)