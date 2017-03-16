五月天周六高雄開唱 周邊將交通管制

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天團五月天2017年巡迴演唱會，18日起將於高雄國家體育場登場，高雄市政府表示，屆時世運大道將執行交通管制，呼籲民眾繞道；另外，20、21日高雄捷運世運站下行末班車延後至凌晨零時35分收班，台鐵新左營站至演唱會場也將提供免費接駁車，請歌迷盡量搭乘大眾運輸工具前往，以免除塞車之苦。

五月天成軍20周年LIFE「人生無限公司」演唱會，18日起在高雄連唱4天，預計將有20萬人湧入高雄，市府配合演唱會進行交通管制，18、19日世運大道將從下午3時30分起管制到深夜11時30分；20、21日則從下午4點半封閉至隔天凌晨零時30分。

高雄捷運部分，18、19日全系統維持原營運時間，20、21日世運站下行末班車發車時刻則由凌晨零時15分延後至35分，其餘各站維持原營運時間。延長輸運時段，捷運紅線僅開放世運站供旅客進站，其餘各站則提供出站服務，不開放旅客進站乘車。

此外，於演唱會離場時段，捷運紅線每日最密班距調整為2.5分鐘，而會場周邊人行道停車場均禁止停車，並提前加強取締，主辦單位呼籲歌迷，可將車輛停放至捷運7大轉乘停車場，再利用大眾運輸工具前往會場。

公車方面，演唱會進場前1小時起，將有免費接駁車，散場時營運至疏運完畢，行駛路線從台鐵新左營站至會場，乘車區為高鐵左營站、台鐵新左營站北1出口、捷運R16左營站2號出口，以及世運大道南側人行道。

(中時)