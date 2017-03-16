逢甲與安捷產學合作 預計每年培養50名優秀機師
隨著亞太地區航空運輸的蓬勃發展，依據波音公司預估，未來20年，全球至少需要55萬名機師，其中，亞洲市場的機師缺額、高達22萬名！為此，逢甲大學與安捷飛航訓練中心簽署產學合作備忘錄，未來雙方將共同致力於發展台灣的飛航教育，由安捷飛航訓練中心派遣專業飛行教官，親自前往逢甲大學授課，以產學合作方式進行飛行訓練，預計每年能夠培養出50名優秀機師。
逢甲大學副校長黃錦煌表示，長久以來，逢甲大學與華航、長榮、漢翔、華信、經緯航太、雷虎科技等產業密切合作，這次與安捷飛航訓練中心進行產學合作，希望讓學生有更多選擇，透過安捷在飛行訓練的專業，建立飛行相關學能，提升學生的職場戰力，在航太相關產業發揮長才。
安捷飛航訓練中心董事長高健祐表示，因應全球化世代，國際間的往來頻繁，機師的需求只會日益增加，安捷是以建立世界級航校為目標，持續不斷精進與投入資源營運。
安捷飛航訓練中心將提供飛行教官訓練保證就業方案數名，學生有機會在大四下學期以產學合作方式進入安捷學習飛行，順利取得飛航執照之後，就能在畢業後提高投考航空公司培訓機師或自訓機師的錄取機率，提早展開機師生涯。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。