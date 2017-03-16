逢甲與安捷產學合作　預計每年培養50名優秀機師

逢甲大學與安捷飛航訓練中心簽署產學合作備忘錄，未來雙方將共同致力於發展台灣的飛航教育。（圖／逢甲）

隨著亞太地區航空運輸的蓬勃發展，依據波音公司預估，未來20年，全球至少需要55萬名機師，其中，亞洲市場的機師缺額、高達22萬名！為此，逢甲大學與安捷飛航訓練中心簽署產學合作備忘錄，未來雙方將共同致力於發展台灣的飛航教育，由安捷飛航訓練中心派遣專業飛行教官，親自前往逢甲大學授課，以產學合作方式進行飛行訓練，預計每年能夠培養出50名優秀機師。

逢甲大學副校長黃錦煌表示，長久以來，逢甲大學與華航、長榮、漢翔、華信、經緯航太、雷虎科技等產業密切合作，這次與安捷飛航訓練中心進行產學合作，希望讓學生有更多選擇，透過安捷在飛行訓練的專業，建立飛行相關學能，提升學生的職場戰力，在航太相關產業發揮長才。

安捷飛航訓練中心董事長高健祐表示，因應全球化世代，國際間的往來頻繁，機師的需求只會日益增加，安捷是以建立世界級航校為目標，持續不斷精進與投入資源營運。

安捷飛航訓練中心將提供飛行教官訓練保證就業方案數名，學生有機會在大四下學期以產學合作方式進入安捷學習飛行，順利取得飛航執照之後，就能在畢業後提高投考航空公司培訓機師或自訓機師的錄取機率，提早展開機師生涯。

(工商)