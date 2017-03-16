吳敦義臉書小英按讃？府：管理小編誤觸

吳敦義在臉書批評，蔡英文按讚。（翻攝自吳敦義臉書）

前副總統吳敦義臉書批蔡英文，卻引來蔡英文按讚，總統府表示，這是負責總統臉書管理小編誤觸，目前已經更正。

前副總統吳敦義14日在臉書批蔡英文總統，指她透過行政院客委會使用納稅人的錢買單吃法國菜，竟大言不殘的號稱是在推廣青年返鄉就業，不曾聽到真正人民的聲音，「因為妳只在乎妳自己！」不料蔡英文竟跑來按讚。

總統府今天表示，這個是蔡英文臉書小編誤觸所致。

(工商)