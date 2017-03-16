Matzka赴美參加音樂節 竟被安檢揚言裸體搜身

MATZKA音樂多元，多次入圍金曲獎肯定。(圖/MATZKA臉書)

樂團MATZKA專輯以原住民曲風，搭配嘻哈雷鬼音樂，多元音樂風格備受矚目，不僅多次入圍金曲獎，今年更獲邀參加美國南方音樂節，不過抵達美國準備入境時，竟被機場安檢人員要求「帶去小房間搜身」，讓他嚇出一身冷汗。

根據《娛樂星光雲》報導，MATZKA與葛仲珊等歌手，獲邀參加美國德州奧斯丁參與「SXSW美國南方音樂節」，由於美國入境管控比較嚴格，加上頂著招牌雷鬼頭十分醒目，入境時不僅被安檢人員表明檢查頭髮，還被要求帶去小房間全裸搜身，頓時讓同行工作人員不知所措，隨即安檢人員大笑喊出「Just Kidding」，才讓全部人都鬆了口氣。

Matzka近年成為金曲獎常客。(圖/本報系資料照)

這次參與「SXSW美國南方音樂節」，MATZKA不僅演出近一小時，還開直播讓樂迷能零時差觀賞表演，結束還在街頭大跳原住民勇士舞，將台灣傳統音樂文發揚至國外。

(中時電子報)