Matzka赴美參加音樂節 竟被安檢揚言裸體搜身
樂團MATZKA專輯以原住民曲風，搭配嘻哈雷鬼音樂，多元音樂風格備受矚目，不僅多次入圍金曲獎，今年更獲邀參加美國南方音樂節，不過抵達美國準備入境時，竟被機場安檢人員要求「帶去小房間搜身」，讓他嚇出一身冷汗。
根據《娛樂星光雲》報導，MATZKA與葛仲珊等歌手，獲邀參加美國德州奧斯丁參與「SXSW美國南方音樂節」，由於美國入境管控比較嚴格，加上頂著招牌雷鬼頭十分醒目，入境時不僅被安檢人員表明檢查頭髮，還被要求帶去小房間全裸搜身，頓時讓同行工作人員不知所措，隨即安檢人員大笑喊出「Just Kidding」，才讓全部人都鬆了口氣。
這次參與「SXSW美國南方音樂節」，MATZKA不僅演出近一小時，還開直播讓樂迷能零時差觀賞表演，結束還在街頭大跳原住民勇士舞，將台灣傳統音樂文發揚至國外。
(中時電子報)
關鍵字：Matzka、SXSW美國南方音樂節
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。