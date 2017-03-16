亞洲前10大學 香港2所入榜

我要評比

英國泰晤士報高等教育特刊最新公布，香港大學和香港科技大學入選亞洲前10佳大學排行榜。

特刊網站刊登的評選資料顯示，亞洲前10佳大學中，港大排名第5，科大排名第6；新加坡國立大學、北京大學和北京清華大學則排名第1至3。

日本和南韓也有多所大學被評為亞洲前10佳大學。

這項排名選出了亞洲300所大學的排名。

特刊指出，整體而言，日本有69個教育機構進入排名榜，但日本多數大學的排名自去年起下跌，其競爭對手中國大陸、香港和印度的大學排名則上升。1060316

(中央社)