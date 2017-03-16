台鐵配合原民返鄉祭典 南北迴加掛車廂
台鐵今天宣布，配合花東地區原住民族春假返鄉參加祭典，首次特別提供指定北迴及南迴自強號加掛車廂，17日至20日，開放網路登記購票。
台鐵說，3月31日至4月5日，將為原民返鄉加掛車廂的車次，包括：北迴線404、435次自強號及南迴線371、372、373、374次自強號，每班列車130席加掛車廂座位。
台鐵表示，加掛的車廂，優先供原民乘坐，17日上午9時起至20日下午5時，開放網路登記購票，登記時間截止後，剩餘座位將再提供一般旅客訂購。
另取票日期為3月25、26日，登記北迴線列車取票車站為宜蘭、基隆、台北、樹林、桃園及中壢各站；南迴線列車取票車站為台中、彰化、台南、及高雄各站。
台鐵提醒完成登記購票民眾，攜帶相關身分證明文件至指定取票地點付款取票。1060316
(中央社)
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