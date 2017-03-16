金門驚傳校園不倫案 役男撞見遭毆送醫

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金門縣驚傳校園不倫案，某國中台籍已婚代課老師與女老師發生戀情，遭替代役男撞見，男老師憤而棒打役男。役男送醫住院觀察中。

警方表示，由於傷害互毆案件是告訴乃論，目前當事人並無進一步提告動作，同時必須尊重學校看法；警方立場是只要有提告訴，一定依法受理。1060316

(中央社)