起訴土庫鎮代吳姓父子 併同清理廢棄物

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雲林地檢署今天表示，土庫鎮民代表吳姓父子，涉嫌傾倒紡織汙泥等事業廢棄物破壞國土，偵結起訴，追繳犯罪所得新台幣5100多萬元，併同清理廢棄物，以實現環境正義。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華指出，檢察官吳文城指揮法務部調查局中機站、保七總隊、斗南、虎尾警察分局，會同環境保護署稽查總隊中稽大隊、雲林縣環保局，組成專案小組追查傾倒廢棄物不法行為。

檢方指出，去年10月26日在斗南查獲東佶環保高科技股份有限公司，以合法再利用名義，大量收受紡織、漿紙汙泥及燃油鍋爐集塵灰等事業廢棄物，未依再利用程序作業，逕行堆置、掩埋於承租的土地，破壞國土、污染環境。

專案小組查緝雲林縣土庫鎮民代表吳姓父子到案，向法院聲請羈押獲准，查扣相關帳戶新台幣4400萬元、追繳部分犯罪所得500萬元、拍賣挖土機等犯罪工具203萬元，累計新台幣5103萬元。

檢方指揮雲林縣環保局等，上午前往斗南東佶環保公司所在地，執行清理廢棄物，現場挖掘廢棄物，運往合法處理業者進行後端處理，避免二次污染，呼應對汙染者課以履行廢棄物清理責任。

檢方調查，吳姓父子從民國95年起，向不特定公司以處理每噸廢棄物污泥約5000元代價，收受紡織汙泥等廢棄物，10年來在斗南非法回填、堆置5萬5954公噸，在土庫汙染農地約1.5公頃。

檢方表示，吳姓父子不法所得高達新台幣1億4788萬1052元，依法查扣吳姓父子與媳婦名下的不動產、農會、銀行等帳戶、追繳部分犯罪所得及拍賣犯罪工具，成為刑事訴訟法沒收新制施行後首例，併同清理廢棄物，以實現公平正義。1060316

(中央社)