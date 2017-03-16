出雲號赴南海 俄專家：遼寧艦可能出動
日本計劃派遣噸位最大戰艦出雲號赴南海巡航。俄羅斯軍事專家認為，面對日本「炫耀實力」，中國大陸肯定會表達強烈不滿，可能在出雲號抵達南海時出動中共海軍航空母艦遼寧號。
出雲號服役僅2年，是日本海上自衛隊的直升機護衛艦，被視為是準航空母艦。外電報導，日本計劃讓出雲號外訪3個月，5月起在南海巡航，並於7月赴印度洋參加印度與美國的聯合海上軍演。
俄國軍事專家卡辛（Vasiliy Kashin）15日為俄羅斯衛星通訊社撰文分析，日本還可能派遣1艘攜帶反艦飛彈和強大反飛彈系統的新型驅逐艦伴隨出雲號。
卡辛認為，日本此舉無疑是炫耀本國艦隊實力和在遠海投射力量的能力，而中國大陸肯定會對出雲號和其他軍艦一同穿越南海表達強烈不滿，這次行動也將受中國大陸社會輿論強烈譴責。
這篇文章指出，保護海上通道對日本來說意義重大，面對中共海軍潛艇迅速發展產生的恐懼，也許是日本建造出雲級軍艦的動機。
卡辛預期，中國大陸可能會在出雲號到來時出動共軍現役唯一航空母艦遼寧號。一旦出雲號「遇有不測」，美方就會動用優勢遠超中國大陸的航空母艦力量。
他提到，日本有出雲號這樣的大型戰艦，將鞏固日本艦隊威望，提高日本在美國眼中作為軍事盟友的價值。有了出雲號，美方就不必再動用航艦和兩棲突擊艦保護航道免於受共軍潛艇攻擊。1060316
(中央社)
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