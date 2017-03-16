學界逾2千人連署 盼匡正學術倫理
台大教授郭明良等人違反學術倫理，至今爭議未歇。學界發起「匡正學術倫理風氣」連署，盼政府成立學術倫理辦公室，杜絕抄襲、造假等行為，在網路上已獲得超過2000人連署。
該連署起草人包括中研院研究員阮麗蓉、趙麗洋、副研究員蕭培文，以及陽明大學特聘教授李光申、成大醫院教授謝奇璋等5人。連署者包括700多位教授或醫師，也包括博士後研究員、研究助理、學生及一般民眾。
阮麗蓉等人今天在台北召開記者會，痛陳近4個月，全台各校被舉發「造假」論文超過50篇，其中郭明良等人「造假」超過10年，重創台灣聲譽。
阮麗蓉等人批評，郭明良案有許多疑點，包括有多篇論文「掛名」的台大校長楊泮池，在調查期間沒有暫停行政職務。台大教評會決議解聘郭明良、張正琪等人，張正琪不滿判決並提出申訴，以及調查過程中又爆出的論文買賣案外案等。
蕭培文今天在記者會表示，涉入論文案的郭明良、楊泮池等人，都曾是後輩學者崇拜的對象，但近來形象完全破滅，現在才知道他們治學一點都不嚴謹。
起草人謝奇璋透過聲明指出，科學研究是榮譽制，如果蓄意造假，不只讓自己掉入謊言的陷阱，也讓同儕研究者面對不知該信誰的困境。這事件衝擊到科學的核心價值，當事人卻始終沒有表達歉意。
連署者「強烈要求」教育部及科技部，成立跨部會的學術倫理辦公室，建立制度，審查全台違反學術倫理事件，並隨時在網路公告進度。希望藉此杜絕一切違反學術倫理的行為，包括抄襲、造假、不當掛名、一稿多投等。1060316
(中央社)
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