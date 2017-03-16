陸、空今晨聯合人工增雨作業 力求舒解水情

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水利署與空軍再度攜手合作，今(16)日掌握華南雲雨區東移機會，在清晨2時40分至4時間於石門及寶二水庫施作地面人工增雨作業；空軍則於今晨6時自屏東基地起飛2架次C-130H型運輸機，以潑灑清水方式進行空中人工增雨作業。

水利署長賴建信表示，雖然春季降雨系統變化快速，增雨作業時機掌握困難度提高，且本波鋒面結構稍差，但水利署人工增雨團隊仍把握鋒面系統影響臺灣的短暫機會，與國防部空軍單位共同合作，期盼增加水庫集水區雨量，以舒緩旱象。

(工商)