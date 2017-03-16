香蕉經常是職業賽場上的指定食物
賽場上除了運動員與觀眾外，最常出現的食品是什麼？除了運動飲料外，那就是香蕉，尤其是台灣一年四季都生產香蕉，加上香蕉富含鉀與鎂，對於運動員而言是最佳的補充熱能食物。
大家都知道，運動前不能吃太飽，上場前吃香蕉，這有助於臨場表現，因為香蕉的糖分可迅速轉化為葡萄糖，立刻被人體吸收，是一種快速的能量來源，面對激烈賽事的時候，體能會消耗得非常快，此時來根香蕉，更能迅速補足身體流失的能量。
在一些職業籃球、網球、足球與棒球比賽現場或是球員更衣室，桌面上肯定有香蕉這種水果。尤其是網球運動員吃的香蕉特別多。對於職業運動員來說，由於他們的飲食都是要受到嚴格控制的，多由專業營養師安排，據說職業運動員一天至少一根香蕉，甚至是每餐都要吃。
其實，不但是職業運動員愛吃香蕉，普通百姓吃香蕉也大有好處，因為香蕉內含豐富的可溶性纖維，也就是果膠，它可幫助消化，調整腸胃機能。
(中時電子報)
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